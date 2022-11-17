Тбилиси, 17 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Доходы в государственный бюджет Грузии в 2022 году превысили плановые показатели, что позволило увеличить расходы на силовые ведомства на 7,9%. Об этом 17 ноября в ходе выступления в парламенте республики сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.

Mod.gov.ge Грузинские солдаты

Он сообщил, что в текущем году на силовиков выделено 2,2 млрд лари (около $800 млн). В 2023 году на них планируется выделить больше на 14%, в том числе на минобороны — 1,26 млрд лари (около $460 млн), на МВД — 1,1 млрд лари (около $400 млн), а на Службу государственной безопасности — 180 млн лари (около $66 млн).

Хуцишвили заявил, что основанная часть роста расходов связана с планируемым повышением размера денежных выплат военнослужащим. На вооружение в Грузии в 2023 году планируется потратить 175 млн лари (около $64 млн), на тыловое обеспечение — 285 млн лари (около $105 млн).