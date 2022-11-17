Феодосия, Крым, , 13:10 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат сбит возле электрической подстанции «Кафа» в районе крымской Феодосии. Об этом сообщил 17 ноября советник главы Крыма Олег Крючков.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По подстанции «Кафа». Сбит беспилотник», — написал Крючков в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что обломки аппарата упали на территории подстанции. Повреждений и нарушений энергоснабжения нет.

Транзитная подстанция «Кафа» работает с 2015 года, обеспечивая работу энергомоста Краснодарский край — Крым. Она находится в 120 км от Керченского пролива.