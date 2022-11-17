Уфа, 17 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Хоккеист погиб при трагических обстоятельствах в Уфе. Об этом 16 ноября сообщает ХК «Арктика» на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Печальная новость пришла из Уфы. При трагических обстоятельствах ушел из жизни бывший хоккеист клуба, Кирилл Марванов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям! Покойся с миром», — говорится в сообщении.

По информации некоторых СМИ, хоккеист набирал спортивную форму на родине в Башкирии.