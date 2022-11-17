Каховка, Херсонская область, , 13:04 — REGNUM Каховка в Херсонской области в ближайшие дни будет подвергаться новым обстрелам. Об этом 17 ноября сообщается в тг-канале администрации Каховского района.

Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Каховка в ближайшее время может подвергаться обстрелам с [киевской] стороны. Находится тут будет не безопасно. Гражданскому населению Каховского округа лучше уехать в более безопасное место», — призывают жителей власти.

Администрация просит жителей воспользоваться возможностью организованного выезда, проезд, питание и проживание оплачивается государством.

Между тем, уточнили в администрации, все коммунальные службы Каховки, несмотря на обстрелы, работают. Также работают и медицинских учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября ВСУ обстреляли больницу в Каховке. На территорию прилетело три снаряда, выбило стёкла в более чем полусотне окон. Обошлось без пострадавших.