Каховка, Херсонская область, 17 ноября 2022, 13:04 — REGNUM Каховка в Херсонской области в ближайшие дни будет подвергаться новым обстрелам. Об этом 17 ноября сообщается в тг-канале администрации Каховского района.
Администрация просит жителей воспользоваться возможностью организованного выезда, проезд, питание и проживание оплачивается государством.
Между тем, уточнили в администрации, все коммунальные службы Каховки, несмотря на обстрелы, работают. Также работают и медицинских учреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября ВСУ обстреляли больницу в Каховке. На территорию прилетело три снаряда, выбило стёкла в более чем полусотне окон. Обошлось без пострадавших.