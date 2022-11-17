Москва, 17 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнении географическими указаниями перечня объектов интеллектуальной собственности, включаемых по заявлению правообладателей в таможенный реестр, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Поправки внесены в закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и направлены на защиту прав правообладателей географических указаний.

Согласно изменениям, перечень объектов интеллектуальной собственности, включаемых по заявлению правообладателей в таможенный реестр, помимо объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров дополняется географическими указаниями.