* запрещённая в России организация

Бишкек, , 13:00 — REGNUM Парламент Киргизии приостановил аккредитацию журналистов «Азаттыка» (киргизский филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

Отмечается, что запрет на доступ в парламент будет действовать в течение всего срока блокировки этого издательства.

Такое решение приняла комиссия по аккредитации журналистов на основании постановления Министерства культуры Киргизии о блокировке интернет-сайта «Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября 2022 года Минкультуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Национальная телерадиокорпорация Киргизии, телеканал «НТС», «Биринчи Радио» и радио «Санжыра» прекратили трансляцию теле- и радиопередач «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Поводом для блокировки послужила публикация «противоречащих национальным интересам Киргизии недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте, произошедшем 14 — 17 сентября 2022 года».

Также впоследствии госкомитет нацбезопасности Киргизии заблокировал банковские счета «Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в «Демир банке».

*«Азаттык» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом