Стокгольм, 17 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Обвал фондового рынка в 2022 году не мешает все большему количеству жителей Швеции инвестировать в акции. Об этом пишет новостная служба TT.

Rafael Matsunaga Биржа

За 1,5 месяца до своего окончания 2022 год, похоже, станет одним из худших с точки зрения развития фондового рынка за последние десятилетия. Индекс OMXS Стокгольмской фондовой биржи в настоящее время упал примерно на 22% после сильного роста в 2021 году.

Но, несмотря на снижение, число индивидуальных акционеров продолжает расти, согласно статистике центрального депозитария ценных бумаг Швеции Euroclear Sweden.

Так, за первые 9 месяцев 2022 года на бирже появились 23 124 уникальных акционера, что на 2,9% больше, чем до начала года. Общее число оценивается в чуть более 2,7 миллиона шведов. Оно в настоящее время является самым высоким с момента начала измерений в начале 2000-х годов.