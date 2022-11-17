Стокгольм, , 13:02 — REGNUM Несмотря на более низкие цены на пшеницу и энергоносители, в последние месяцы цены на продукты питания в Швеции выросли больше, чем в Норвегии, Финляндии и Дании. Об этом сообщает новостная служба TT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Когда мировые цены на пшеницу и рапс снизились, в Экономическом институте Швеции думали, что цены стабилизируются, но этого не произошло, пишут журналисты. Тот факт, что торговля продовольственными товарами в Швеции сконцентрирована в руках нескольких крупных игроков, может быть одним из факторов продуктовой инфляции.

«Если акторов на рынке мало, всегда есть риск, что конкуренция будет хуже работать. И мы хотим, чтобы большее число участников соревновались друг с другом на рынке», — сказал Мартин Бэкстрём, который является главой отдела по борьбе с недобросовестной торговой практикой при Управлении по вопросам конкуренции.

Тот факт, что цены на фрукты и овощи, в частности, так сильно растут, также может быть связан с обменным курсом и слабой кроной, отмечает редакция TT.

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