Бангкок, , 12:58 — REGNUM Москва надеется достичь договоренности с членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итоговой декларации саммита, заявил 17 ноября журналистам замглавы МИД России Александр Панкин.

АТЭС Dmthoth

«Мы ничего не блокируем. Мы добиваемся того, чтобы в итоговой декларации, как это было достигнуто на Бали, были сбалансированно отражены подходы», — сказал дипломат на саммите.

По его словам, Москва признает, что у целого ряда стран «совершенно различные подходы от жестких до взвешенных, сочувствующих, поддерживающих нашу линию».

«В «двадцатке» получилось после тяжёлых переговоров на это выйти. Здесь изначально платформа была чуть менее обостренная, работа ещё идет, очень бы хотелось надеяться, что сегодня вечером она закончится согласованием итоговой декларации и ряда других документов. И мы сможем выйти на договоренности», — подчеркнул он.

Почти половина состава участников находится на саммите, поэтому у «есть надежда, что мы вырулим на приемлемое для всех, в том числе для нас, решение», заключил Панкин.