Бангкок, 17 ноября 2022, 12:58 — REGNUM Москва надеется достичь договоренности с членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итоговой декларации саммита, заявил 17 ноября журналистам замглавы МИД России Александр Панкин.
По его словам, Москва признает, что у целого ряда стран «совершенно различные подходы от жестких до взвешенных, сочувствующих, поддерживающих нашу линию».
Почти половина состава участников находится на саммите, поэтому у «есть надежда, что мы вырулим на приемлемое для всех, в том числе для нас, решение», заключил Панкин.