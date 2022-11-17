Анкара, 17 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Свою благодарность президенту России Владимиру Путину за «волю и вклад» в продление «зерновой сделки» выразил 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину Гутеррешу, президенту России господину Путину и [главе режиме Киева] Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал, что решение о продлении «зерновой сделки» ещё на 120 дней приняли её участники.