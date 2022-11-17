Стокгольм, 17 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) считает, что Шведские демократы и новое правительство Швеции нарушили предвыборные обещания. В свою очередь лидер Шведских демократов Йимми Окессон, который в эфире телеканала SVT встретился с ней для дебатов, считает, новые власти Швеции просто не хотят рисковать «разжиганием инфляции».

Socialdemokraterna. se Магдалена Андерссон

«Мы видим бюджет, в котором Йимми Окессон и другие высокооплачиваемые работники получат снижение налогов на 10 000 шведских крон, в то время как простые люди получают 14 эре на заправке в связи с понижением цен на топливо. Вот почему царит такое большое разочарование среди избирателей Шведских демократов», — сказала Андерссон.

«Мы уделили первоочередное внимание сохранению фондов страхования по безработице на безопасном уровне перед лицом рецессии, и это было для нас важным в этом бюджете. Мы выполняем предвыборные обещания, которые мы дали. Однако мы не можем рассчитывать на то, что сделаем все сразу. Давайте лучше оценим мою работу через четыре года», — отказался признавать критику Окессон.