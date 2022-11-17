Москва, , 15:59 — REGNUM Жители России стали все реже доверять интернет-рекламе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Рекламный рынок в России после февраля 2022 года сильно изменился, — сказал Ковригин. — Уменьшилось количество площадок, доступных российскому заказчику, были урезаны возможности размещения. Интернет-реклама стала из-за этого более дорогой и при этом менее эффективной. Изменились и модели потребительского поведения: покупатели стали чаще откладывать решение о приобретении товаров длительного пользования, в информационном буме стали реже доверять интернет-рекламе».

Вместе с тем, как полагает Ковригин, маловероятно, что интернет-реклама дальше будет дорожать.

«Но и дешевле и эффективнее в ближайшее время она не станет. У предпринимателей спрос на интернет-рекламу сильно не упадет — при хороших алгоритмах таргетированная реклама всё равно остается самым эффективным механизмом в сравнении с билбордами и т.д.», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России продолжится тенденция к подорожанию интернет-рекламы.

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