Стокгольм, 17 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Инспекция по надзору за деятельностью энергетического рынка Швеции дала зеленый свет предложению госкомпании Svenska kraftnät (общенациональный оператор) и правительства страны о компенсации высоких цен на электроэнергию, пишет новостная служба TT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

В правительстве отметили, что помощь может быть выплачена в начале следующего года. Средства пойдут примерно пяти миллионам потребителей электроэнергии в южной и центральной Швеции, то есть в 4-й и 3-й зонах электроснабжения.

Субсидия составляет 79 эре (0,075 центов) за киловатт-час для потребителей в энергорегионе 4 и 50 эре (0,043 центов) за киловатт-час в энергорегионе 3.

Напомним, что до решения Инспекции по надзору за деятельностью энергетического рынка правительство Швеции не могло действовать, поскольку нарушило бы действия законодательства ЕС, ограничивающего госсубсидии в таком чувствительном вопросе как энергетика.