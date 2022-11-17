Иркутск, , 12:54 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном изменении погодных условий. По данным синоптиков, усиление ветра до 20 м/с, снег и метели прогнозируется регионе 18 ноября.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября местами по области ожидается западный, северо-западный ветер — 15-20 м/с, снег, метели. На дорогах области местами снежный накат, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, снег в Иркутской области выпал ещё 10 ноября.

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