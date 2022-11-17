Хартум, , 13:04 — REGNUM Боевые действия вспыхнули между представителями местных племён в суданской провинции Дарфур. Как сообщает Al-Arabiya со ссылкой на представителей местных властей и данные миссии ООН, причиной конфликта стал спор из-за сельскохозяйственных территорий, возникших между членами племени миссерия и ризейгат.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Спор привёл к нападению на деревню Джогома в Центральном Дарфуре, в результате которого погибли 24 человека. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть район и бежали в соседнюю деревню Туктука.

По предварительным данным, общее число жертв конфликта достигло 48 человек. Из региона были эвакуированы сотрудники миссии ООН. Местные власти вводят в Центральном Дарфуре комендантский час.