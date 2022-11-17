Финикс , США, 17 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:119.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 50 очков. У «Финикса» разыгрывающий Кэмерон Пэйн набрал 29 очков.

На сегодняшний день «Финикс» занимает второе место в Западной конференции НБА, на счету команды 23 очка. «Голден Стэйт» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 21 очком.

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