Уфа, , 12:58 — REGNUM Международную неделю бизнеса в Уфе планируют посетить делегации Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Индии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что страной-партнером международной недели бизнеса в 2022 году, которая будет проходить в конгресс-холле «Торатау» с 14–17 декабря, станет Белоруссия.

Отмечается, что представители федеральной и региональной власти, предприниматели и эксперты из разных стран обсудят актуальные проблемы бизнеса в условиях санкций.

«Уверен, что те мероприятия, которые запланированы в рамках международной недели бизнеса, дадут дополнительный толчок для развития экономики Башкирии и страны, а также позволят найти ответы на многие вопросы», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Чиновник отметил, что руководство региона готовит к подписанию ряд соглашений.

«За прошедшие два года в рамках форума было подписано порядка 25 соглашений о намерениях и взаимодействии на рекордную сумму сто млрд рублей. В этом году планируем увеличить итоговую сумму», — пояснил премьер-министр регионального правительства.

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