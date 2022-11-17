Стокгольм, , 13:00 — REGNUM 16 ноября правительство Швеции представило киевскому режиму новый пакет военной и гуманитарной поддержки, который включает различные системы ПВО. Перед выборами правящие Умеренные заявляли, что хотят отправить Киеву артиллерийскую систему Archer, но этого не произошло, что критикует лидер оппозиции Магдалена Андерссон, передает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что перед выборами Умеренные говорят одно, а после выборов действуют по-другому», — негодует Андерссон.

«Этот вопрос по-прежнему актуален. Сейчас мы просто отреагировали на заявленные … потребности в сочетании с тем, что есть у Швеции», — прокомментировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) новый пакет помощи Киеву в ходе дебатов в риксдаге.

Магдалена Андерссон считает позитивным то, что новое правительство Швеции продолжает поддерживать официальный Киев, но считает, что Умеренные должны выполнять свои предвыборные обещания, в частности в отношении гаубиц Archer.