17 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Москва, , 13:25 — REGNUM Движение «Катюша» завершило сбор книг для школ Мариуполя и приступило к их отправке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Активисты женского движения «Катюша». После посещения школы в Мариуполе активисты обратили внимание на отсутствие в её библиотеке русских книг Василий Иванов © ИА REGNUM

С сентября идут уроки в полностью отремонтированной школе №65 Мариуполя. Чистые классы, новые парты, но не хватает самого простого и важного — книг на русском языке.

Отсутствие русских книг побудило движение объявить акцию сбора изданий для мариупольских школ Василий Иванов © ИА REGNUM

Кроме Москвы к акции по сбору книг присоединились и другие города России: Воронеж,

Белгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Севастополь, Санкт-Петербург и др. Василий Иванов © ИА REGNUM

Активисты ориентировались на классическую и современную литературу, исторические книги, энциклопедии, словари Василий Иванов © ИА REGNUM Но даже, если книг, которые люди хотели передать, не было в списке, активисты с радостью их принимали Василий Иванов © ИА REGNUM

Приёмный пункт книг для школ Мариуполя в Москве. К акции присоединились множество неравнодушных людей. Василий Иванов © ИА REGNUM

Все собранные книги в хорошем состоянии Василий Иванов © ИА REGNUM

Активисты уверены, что именно книга даёт смыслы и цели, образцы жизни, образы людей, проверенные временем, учит страдать и радоваться, любить. Именно в книгах русская душа, знание, мысль и память. В них сама Россия Василий Иванов © ИА REGNUM

Движение «Катюша» провело общероссийскую акцию «Книги для школ Мариуполя».

Участники движения отмечают следующие цели проведенной акции: «Десятилетиями на освобожденных теперь территориях царило безвременье, бескультурье, беспамятство. Россия, как это было столетиями, несет на эти территории культуру, историю, знания, веру. Сегодня мы выполняем свою миссию, мы помогаем. Понятно, что не все происходит сразу, в Мариуполе — военное положение, но это не значит, что люди должны перестать читать. Именно книга дает смыслы и цели, образцы жизни, образы людей, проверенные временем, учит страдать и радоваться, любить. Именно в книгах русская душа, знание, мысль и память. В них сама Россия».

Участницы движения сортируют книги для дальнейшей отправки Василий Иванов © ИА REGNUM

За две недели работы активистам удалось собрать очень много книг для школ Мариуполя Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа пункта сбора книг в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

«Классическая и современная литература, сказки и былины, романы и повести, рассказы и притчи — все, в чем воплощена Россия, ее душа, тысячелетняя история, культура, все, над чем плакали, смеялись и задумывались десятки поколений, прошедших по нашей земле — все это необходимо сегодня нашим согражданам — школьникам Мариуполя», — рассказала участница движения «Катюша» из Ростова-на-Дону Валерия Телицина.

Собрание сочинений Владимира Маяковского Василий Иванов © ИА REGNUM Многие неравнодушные люди несли книги коробками Василий Иванов © ИА REGNUM

Движению «Катюша» удалось собрать более 15 тысяч книг, совсем скоро они отправятся в Донбасс Василий Иванов © ИА REGNUM

Общее количество собранной литературы превысило 15 тысяч книг.