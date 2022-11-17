Стокгольм, 17 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Новое правительство Швеции вместе со Шведскими демократами хочет изучить возможность того, что те люди, у кого в настоящее время есть постоянный вид на жительство, должны вместо этого получить вид на жительство с ограниченным сроком действия. Это может привести к тому, что многим людям не разрешат оставаться в Швеции, предупреждает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Если предложение реализуется, это было бы уникальной мерой, считает генеральный директор Миграционного агентства Швеции Микаэль Риббенвик.

«Да, такое произойдет в Швеции вообще в первый раз. Такого у нас еще не было», — признался Риббенвик в эфире телеканала SVT.

Напомним, что в Швеции, каждый раз, когда сегодня истекает срок действия временного вида на жительство, проводится проверка, чтобы посмотреть, существует ли основание для предоставления нового временного вида на жительство. Но если у человека есть постоянный вид на жительство, новая экспертиза не производится и по прошествии нескольких лет человек имеет право на получение шведского гражданства.