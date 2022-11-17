Якутск, , 12:53 — REGNUM Раненные военнослужащие, призванные для участия в спецоперации из Якутии, находятся в госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и городах Краснодарского края. Об этом заявил на брифинге руководитель Единого координационного центра республики Андрей Федотов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в оперштабе.

В госпитале Mil.ru

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«В Москве сегодня находятся на лечении 16 раненых наших бойцов, в Санкт-Петербурге — 15. Также есть военнослужащие, которые находятся и в Ростове, и других городах Краснодарского края. С каждым из них мы работаем. Координационный центр привлекает общественных активистов, которые берут шефство над военнослужащими. За каждым раненым закреплены наши волонтёры. Они оказывают как первичную поддержку, так и постоянное сопровождение», — заверил руководитель структуры, курирующей поддержку военнослужащих.

Андрей Федотов рассказал, что в том числе бойцам республики помогают врачи из Якутии, прибывшие в Москву. Предполагается, что далее медработники из региона будут консультировать бойцов в Санкт-Петербурге и в Ростове.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёрские штабы помощи раненным на спецоперации бойцам из Якутии появились в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Калининграде и Хабаровске. По факту это отделения общественного объединения «Волонтёры-Саха».