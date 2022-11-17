Киев, , 12:49 — REGNUM Пётр Порошенко признал кратное военное превосходство России над бывш. УССР. В ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), считая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, он заявил о необходимости скорейшего ленд-лиза для киевского режима.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«У России в 30 раз больше боеприпасов. А в авиации у русских ещё значительное превосходство. И, в первую очередь, это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции», — признался Порошенко.

По его словам, Киеву нужны зенитно-ракетные комплексы, самолёты F-16 и А-10, чтобы хотя бы уравновесить наступательный потенциал России.

Кроме того, Порошенко считает, что санкции должны быть более изобретательными и носить экстерриториальный характер.

«Наши страховые компании не должны страховать российский экспорт, и необходимо ввести санкции в отношении тех страховых компаний, которые это делают. Я думаю, что у нас должен быть план, разработанный специально для решения поставленной задачи», — заявил Порошенко и добавил, что ему ненавистна сама идея о том, что киевский режим следует поддерживать просто деньгами.