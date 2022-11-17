Анкара, , 13:14 — REGNUM Турецкий экспорт на Балканы за первые десять месяцев увеличился на 21,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 17,28 миллиарда долларов США, сообщает агентство Tanjug.

Флаг Турции

Больше всего товаров было экспортировано в Румынию — на 5,2 миллиарда долларов, а самый большой рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован в Черногории.

За десять месяцев 2022 года в балканские страны, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, был осуществлен экспорт на 17 миллиардов 286 миллионов долларов.

За аналогичный период прошлого года экспорт составил 14 миллиардов 188 миллионов долларов.

Большая часть товаров была экспортирована в Румынию — 5,22 миллиарда долларов, за ней следуют Болгария — 3,76 миллиарда долларов, Греция — 2,38 миллиарда долларов, Сербия — 1,43 миллиарда долларов и Словения - 1,36 миллиона долларов.