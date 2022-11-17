Салехард, 17 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Дети из Волновахи (ДНР) приглашены на ямальскую Губернаторскую ёлку. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Yamaltour Ямал Ири

Вместе с 300 ямальскими ребятами десять детей из Донбасса ждёт незабываемое новогоднее мероприятие в арктическом регионе.

Губернаторская ёлка пройдёт 19–21 декабря. Для приглашённых приготовили насыщенную программу — от знакомства с Салехардом до встречи с северным волшебником Ямал Ири.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство ЯНАО совместно с администрацией Волновахского района Донецкой Народной Республики 14 июня 2022 года подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи.