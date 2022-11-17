Анкара, 17 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Решение о продлении «зерновой сделки» ещё на 120 дней приняли её участники. Об этом 17 ноября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в одной из соцсетей.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«В результате четырёхсторонних переговоров, проведённых в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединённых Наций, Российской Федерацией и [Киевом]», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что считает продление продуктовой сделки хорошей новостью.