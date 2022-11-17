Анкара, 17 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что участники «зерновой сделки» приняли решение продлить механизм на 120 дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и [Киевом]», — написал он в Twitter.

Как сообщает ИА REGNUM, решение о продлении «зерновой сделки» принято 17 ноября в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы являютя ООН и Турция.

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