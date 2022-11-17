Северобайкальск, Бурятия, , 12:53 — REGNUM Возвращение школьной формы нужно, однако необходимо учесть и запросы детей. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM преподаватель Северобайкальской средней школы в Бурятии Цыремпил Доржиев.

Школьная форма в СССР Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР

Педагог напомнил, что сейчас во многих школах уже введена единая форма. При этом в средней и старшей школе возникают проблемы, поскольку подростки хотят выделяться и быть не как все.

«Возможно, для начальной школы нужна одна форма, для среднего звена немного другая, а для старшей тоже. Сейчас государство обеспечивает бесплатным питанием детей начальной школы. Думаю, раз в год можно и школьной формой обеспечить, если не бесплатно, то значительно дешевле, чем есть. Во времена пандемии ведь выделялись единовременно 10 тыс. рублей. Так и на единую форму можно, только, возможно не наличными, а в виде субсидии», — добавил он.

В этом случае, по словам Цыремпила Доржиева, у родителей не будет головной боли, во что одеть ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости решения вопроса о школьной форме на законодательном уровне.

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