Загреб, , 12:45 — REGNUM Уровень инфляции и рост потребительских цен в Хорватии на годовом уровне составил 13,2 процента, что является самым высоким уровнем инфляции с тех пор, как Государственное статистическое управление ведет наблюдение, сообщает Index. hr

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Хорватия готовится к вступлению в еврозону 1 января 2023 года, что сделает евро официальным платежным средством в этой стране. Страна также войдет в шенгенскую зону.

Цены на товары и услуги для личного потребления, измеряемые индексом потребительских цен, также росли в месячном исчислении и были в среднем на 1,3 процента выше в октябре по сравнению с августом.

Наибольший рост потребительских цен в годовом исчислении достигнут в группе продуктов питания и безалкогольных напитков — на 19,7 процента.