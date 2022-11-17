Джакарта, , 12:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо позвонил президенту США Джо Байдену и председателю Китая Си Цзиньпину, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Если я называю Байдена «мой сеньор», то Си Цзиньпина «старшим братом», а президента России «мой брат», — заявил Джоко Видодо, не раскрывая подробности разговора.

В дополнение к трем лидерам президент Индонезии также позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава Индонезии также называет Эрдогана «старшим братом».

Помимо специальных звонков лидеров, на встрече с журналистами президент Индонезии рассказал об успехе саммита G20.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вылетел в Таиланд, чтобы принять участие в 29-й встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

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