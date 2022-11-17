Джакарта, 17 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо позвонил президенту США Джо Байдену и председателю Китая Си Цзиньпину, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Если я называю Байдена «мой сеньор», то Си Цзиньпина «старшим братом», а президента России «мой брат», — заявил Джоко Видодо, не раскрывая подробности разговора.

В дополнение к трем лидерам президент Индонезии также позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава Индонезии также называет Эрдогана «старшим братом».

Помимо специальных звонков лидеров, на встрече с журналистами президент Индонезии рассказал об успехе саммита G20.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вылетел в Таиланд, чтобы принять участие в 29-й встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.