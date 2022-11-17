Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Доходы, полученные Грузией от туристического сектора с января по октябрь 2022 года, составили $2,85 млрд, что на 183% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что доходы за десять месяцев также больше на 0,2%, чем в 2019 году, когда не было «пандемийных» ограничений.

«В октябре 2022 года доходы от путешествий превысили показатели 2019 года и достигли 337 345 577 долларов, что на 126,4% выше аналогичного показателя 2019 года, а по сравнению с октябрем 2021 года, доход от путешествий увеличился на 195 063 713 (+137,1%) долларов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что доходы от туризма являются одной из важнейших составляющих экономики Грузии. В 2022 году, когда ввели карантинные ограничения, в стране начался экономический кризис. Больше всего туристов в Грузию приезжает из России.