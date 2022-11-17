Красноярск, , 12:39 — REGNUM В Красноярске вступил в законную силу приговор бывшему помощнику воспитателя детсада по уголовному делу о причинении тяжкого вреда ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в прокуратуре Красноярского края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что 29 мая 2014 года женщина оставила в буфетной комнате детского сада чайник с кипятком. Он опрокинулся на вошедшую в помещение четырёхлетнюю воспитанницу. Девочка поскользнулась на воде и упала разлитый кипяток, получив ожоги нижних конечностей площадью 10% тела. После этого, по данным прокуратуры, у неё сформировалось психическое расстройство.

Сторона защиты настаивала на переквалификации действий на менее тяжкое преступление, заявив о чрезмерной суровости назначенного наказания в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

Апелляционная инстанция с учётом позиции прокурора оставила без удовлетворения доводы стороны защиты. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Красноярске экс-сотрудницу детсада признали виновной в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе следствия обвиняемая отрицала свою причастность к произошедшему. Рассмотрев обращение следственных органов, главное управление образования Красноярска признало в полном объёме исковые требования родителей девочки, в том числе на возмещение материального вреда и оплату санаторно-курортного лечения. По решению суда детский сад полностью выплатил деньги родителям пострадавшей. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима.

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