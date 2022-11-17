Москва, 17 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Законопроект о свободном доступе интернет-провайдеров в жилые дома работали парламентарии от «Единой России», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Речь идет о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома.

Инициатива предполагает безвозмездное размещение сетей связи и доступ операторов в многоквартирные дома (кроме платы за электроэнергию); размещение сетей связи в домах по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием.

Поправками также предлагается установить единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома. Этот порядок установит правительство РФ.

Одновременно предполагается мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного или муниципального имущества.

Сейчас для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании.

Отметим, что это не первая попытка открыть доступ в дома провайдерам. Законопроект о доступе интернет-провайдеров в дома был внесен в Госдуму еще в 2018 году.