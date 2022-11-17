Подгорица, , 12:43 — REGNUM На заседании совета Черногории по финансовой стабильности 16 ноября была сформирована рабочая группа, которая будет готовить законопроект о регулировании обращения криптовалют в стране, сообщает RTCG.

Криптовалюта

Как говорится в заявлении центрального банка Черногории, законопроект необходим для регулирования сферы криптоактивов, то есть для обеспечения нормативно-правовой базы для осуществления деятельности, связанной с данным видом активов.

Работу над законопроектом будет курировать центробанк Черногории и эксперты Всемирного банка.

В настоящее время в Черногории обращение криптовалют находится в «серой зоне» и сделки активно проводятся, но никак не регулируются.