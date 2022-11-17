Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси раскроет в скором времени свои планы относительно своего будущего в Конгрессе, сообщает со ссылкой на ее официального представителя New York Post.

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Объявление было сделано через несколько часов после того, как республиканцы восстановили контроль над палатой представителей после победы республиканца Майка Гарсии над демократом Кристи Смит в 27-м избирательном округе Калифорнии.

«Спикер Пелоси оказалась завалена звонками от коллег, друзей и сторонников», — написал заместитель главы администрации Пелоси Дрю Хэммилл в Twitter в вечером 16 ноября.

Ранее Пелоси утверждала, что не будет отвечать на вопросы о своих дальнейших политических шагах, пока не будут объявлены результаты промежуточных выборов. Ряд из них пока не определен, однако благодаря победе Гарсии республиканцы достигли порога в 218 мест для большинства в палате представителей.