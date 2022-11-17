Пелоси пообещала рассказать о своих карьерных планах в скором времени
Вашингтон, 17 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси раскроет в скором времени свои планы относительно своего будущего в Конгрессе, сообщает со ссылкой на её официального представителя New York Post.
Объявление было сделано через несколько часов после того, как республиканцы восстановили контроль над палатой представителей после победы республиканца Майка Гарсии над демократом Кристи Смит в 27-м избирательном округе Калифорнии.
Ранее Пелоси утверждала, что не будет отвечать на вопросы о своих дальнейших политических шагах, пока не будут объявлены результаты промежуточных выборов. Ряд из них пока не определен, однако благодаря победе Гарсии республиканцы достигли порога в 218 мест для большинства в палате представителей.