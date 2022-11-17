Варшава, 17 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Киевских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты в Польше, заявил 17 ноября глава Бюро международной политики администрации польского лидера Якуб Кумох.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, сейчас на месте происшествия работает польско-американская следственная группа.

«[Киев] запросил доступ к месту следствия. Если обе стороны согласятся и, насколько я знаю, возражений со стороны США не будет, такой доступ они могут получить в ближайшее время», — сказал он в эфире телеканала TVN.

Вместе с тем Кумох отметил, что Польша считает, что киевская ракета случайно залетела на территорию республики.