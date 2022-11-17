Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Троих бывших членов ликвидированной неонацистской группировки «Боевая террористическая организация» (БТО) задержали в Санкт-Петербурге по уголовному делу о жестоких убийствах, совершенных в 2003 году. Об этом сообщил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. Дело находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Речь идет об убийствах двоих мужчин почти двадцатилетней давности. Их тела с многочисленными ранениями были найдены на Искровском и Новоизмайловском проспектах Петербурга. На теле одного из погибших следователи тогда насчитали 56 ножевых ранений, на теле второго — 72 и многочисленные следы от арматуры и молотка.

По данным телеграм-канала «112», в Петербурге задержаны бывшие участники криминальной группировки Андрей Романов (Костраченков), Роман Орлов и Денис Бураков (Харчев), которые ранее были осуждены за аналогичные преступления и уже отбыли назначенные сроки. После освобождения бывшие участники преступной группировки вели законопослушный образ жизни, работали монтажником, техник-испытателем и менеджером по продажам, соответственно.

Кроме них фигурантом уголовного дела дела проходит бывший лидер БТО Алексей Воеводин, который с 2011 года отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова».

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