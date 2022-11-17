Москва, , 13:01 — REGNUM Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о снижении пошлины за регистрацию правок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) при аренде, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума

По словам автора инициативы, депутата Госдумы Игоря Антропенко («Единая Россия») реализация закона позволит устранить необоснованные расходы физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Он пояснил, что с 2020 года за государственную регистрацию сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат госрегистрации в соответствии с федеральным законом, физические лица стали уплачивать госпошлину в размере 2 тысяч рублей, а организации — 22 тысячи рублей. В связи с этим выросла и госпошлина за госрегистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды.

«Ко мне поступают обращения граждан и организаций о том, что вновь установленные размеры госпошлины не обоснованы, а возросшая финансовая нагрузка привела к негативным экономическим последствиям для оборота недвижимости и требует пересмотра. Поэтому, необходимо установление отдельного размера государственной пошлины, взимаемой с физических лиц и организаций за государственную регистрацию соглашений. Она составит 350 рублей для физических лиц и 1 тысячу рублей для организаций», — сказал Антропенко.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

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