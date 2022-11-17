Госдума уменьшила пошлины за госрегистрацию изменений в договоре аренды
Москва, 17 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о снижении пошлины за регистрацию правок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) при аренде, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.
По словам автора инициативы, депутата Госдумы Игоря Антропенко («Единая Россия») реализация закона позволит устранить необоснованные расходы физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Он пояснил, что с 2020 года за государственную регистрацию сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат госрегистрации в соответствии с федеральным законом, физические лица стали уплачивать госпошлину в размере 2 тысяч рублей, а организации — 22 тысячи рублей. В связи с этим выросла и госпошлина за госрегистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды.
«Ко мне поступают обращения граждан и организаций о том, что вновь установленные размеры госпошлины не обоснованы, а возросшая финансовая нагрузка привела к негативным экономическим последствиям для оборота недвижимости и требует пересмотра. Поэтому, необходимо установление отдельного размера государственной пошлины, взимаемой с физических лиц и организаций за государственную регистрацию соглашений. Она составит 350 рублей для физических лиц и 1 тысячу рублей для организаций», — сказал Антропенко.
Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.