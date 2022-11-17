Сочи, Краснодарский край, , 12:34 — REGNUM В Сочи огнеборцы ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший в строящемся напротив стадиона «Фишт» жилом комплексе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю 17 ноября.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

О крупном возгорании на Олимпийском проспекте поступило в экстренные службы примерно в 10:50 мск. Огонь вспыхнул в восьмиэтажном здании и распространился на площади более 2,6 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 100 человек.

К месту тушения пожара была проложена магистральная линия, направлены испытательная пожарная лаборатория, группа беспилотных летательных аппаратов, более 100 человек и около 30 единиц техники.

Спустя час было объявлено о полной ликвидации пожара.