Мелитополь, , 12:32 — REGNUM В данный момент руководство киевских боевиков перебрасывает силы с херсонского направления в Запорожскую область. Об этом 17 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нацисты рассчитывали на наступление в конце ноября или в декабре. В данный момент идёт переброска двух бригад, причём приоритетным направлением является Орехов. Именно туда сейчас поступают артустановки M777 и масса другой тяжёлой техники, бронетехника, а также живая сила противника», — сказал он.

Также Рогов указал, что киевские нацисты подготовили свыше 40 человек в диверсионные группы, однако российские военные ожидают их прихода.

«Наши ребята хоть и устали, чего греха таить, просили передать, что всех перебьют, что театр военных действий и линия боевого соприкосновения понятны», — пояснил глава движения «Мы вместе с Россией».

При этом он уточнил, что имеют предпосылки для того, чтобы в случае вражеского наступления оно превратилось в контрнаступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за месяц подразделения Росгвардии обнаружили месторасположение более 400 операторов БПЛА врага на территории ЛНР.