Чита, , 12:29 — REGNUM Забайкальские власти известили о начале производства беспилотников в регионе. Как пояснил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев, в этом помогли региональные программы по развитию промышленности.

Беспилотник 21.мвд.рф

«Подключился Минпромторг России. И мы начали создавать беспилотники для наших бойцов. Первая тестовая партия уже передана в армию, в течение месяца будет произведено еще полсотни таких аппаратов. В целях безопасности название предприятия я назвать не могу», — пояснил чиновник.

По словам Бардалеева, в оказании помощи участникам СВО принимают участие многие производства и предприниматели региона.

«Работа по обсуждению того, как мы можем помочь армии, ведётся нами постоянно. Так на базе Первомайского ремонтно-механического завода и Дарасунского завода горного оборудования сейчас рассматривается возможность организации ремонта военной техники. Мощностями предприятия «Каскад» по изготовлению котельного и горнорудного оборудования уже выпускаются динамические установки для защиты танков. Делают они и военно-полевые печи. Швейными предприятиями региона отшиваются балаклавы, нательное белье, спальные мешки и другой трикотаж для участников СВО», — пояснил вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, при правительстве Забайкальского края создан штаб по организации помощи мобилизованным и их семьям. В его состав вошли не только представители органов исполнительной власти, но и волонтерского движения, некоммерческих организаций, Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия», Общественной палаты региона.

Особым направлением объявлена акция «Мы вместе», в рамках которой на территории каждого муниципального района созданы аналогичные штабы, действуют горячие линии, организована помощь мобилизованным и членам их семей. Также волонтеры акции «Мы вместе» занимаются сбором гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в места проведения СВО.

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