Стокгольм, 17 ноября 2022, 12:33 — REGNUM По данным Статистического управления Швеции, в третьем квартале 2022 года домохозяйства Швеции заняли у банков 3,3 миллиарда долларов, что стало самым низким новым заимствованием за восемь лет. Об этом 17 ноября пишет новостной портал Omni.

Шведские кроны
Шведские кроны
Riksbank. se

«Объемы потребительского кредитования росли в течение длительного времени, особенно во время пандемии коронавируса. То, что мы наблюдаем сейчас, — это перелом тренда», — считает Николай Нюстранд, статистик из профильной организации Finansräkenskaperna.

Он добавил, что объяснением, вероятно, является рост процентных ставок и большая неопределенность в экономике. В то же время финансовые сбережения домохозяйств составили 10,6 миллиардов долларов.

«В основном это связано с тем, что домохозяйства берут кредиты в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы», — сообщает Статистическое управление Швеции.