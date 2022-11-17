Стокгольм, 17 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. По данным Статистического управления Швеции, в третьем квартале 2022 года домохозяйства Швеции заняли у банков 3,3 миллиарда долларов, что стало самым низким новым заимствованием за восемь лет. Об этом 17 ноября пишет новостной портал Omni.

Riksbank. se Шведские кроны

«Объемы потребительского кредитования росли в течение длительного времени, особенно во время пандемии коронавируса. То, что мы наблюдаем сейчас, — это перелом тренда», — считает Николай Нюстранд, статистик из профильной организации Finansräkenskaperna.

Он добавил, что объяснением, вероятно, является рост процентных ставок и большая неопределенность в экономике. В то же время финансовые сбережения домохозяйств составили 10,6 миллиардов долларов.

«В основном это связано с тем, что домохозяйства берут кредиты в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы», — сообщает Статистическое управление Швеции.