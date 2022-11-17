Милуоки, США, 17 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:98.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал центровой «Милуоки» Брук Лопес, на счету которого 29 очков. Форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

В составе «Кливленда» Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд набрали по 29 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции НБА, на счету команды 25 очков. «Кливленд» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 22 очками.

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