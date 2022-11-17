Москва, 17 ноября 2022, 12:28 — REGNUM Хасан Каземи Коми, специальный представитель президента Ирана по делам Афганистана, сообщает, что его страна проведёт «международную встречу по Афганистану».

Флаг Афганистана
Флаг Афганистана
Pixabay.com

Эту заявление он сделал на заседании в «московском формате» по Афганистану 16 ноября.

«Чтобы помочь улучшить ситуацию в Афганистане, Иран намерен в ближайшем будущем провести большую встречу по Афганистану на уровне министров иностранных дел», ― уточнил он.

Коми предупредил, что, если ситуацию в Афганистане не урегулировать, «она может ухудшиться».

Он подчеркнул, что «после ухода Америки из этой страны» создалась очень сложная ситуация в политической, экономической и социальной сферах, в области безопасности.

Представитель Ирана ещё раз подчеркнул на этой встрече необходимость формирования инклюзивного правительства и добавил, что это может стать основой для признания афганского правительства международным сообществом.

Коми не сказал, будут ли приглашены талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встречу, которая должна состояться в Иране.

Следует отметить, что представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был приглашён на московскую встречу.

На встрече присутствовали представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции.