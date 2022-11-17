Москва, 17 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Хасан Каземи Коми, специальный представитель президента Ирана по делам Афганистана, сообщает, что его страна проведёт «международную встречу по Афганистану».

Pixabay.com Флаг Афганистана

Эту заявление он сделал на заседании в «московском формате» по Афганистану 16 ноября.

«Чтобы помочь улучшить ситуацию в Афганистане, Иран намерен в ближайшем будущем провести большую встречу по Афганистану на уровне министров иностранных дел», ― уточнил он.

Коми предупредил, что, если ситуацию в Афганистане не урегулировать, «она может ухудшиться».

Он подчеркнул, что «после ухода Америки из этой страны» создалась очень сложная ситуация в политической, экономической и социальной сферах, в области безопасности.

Представитель Ирана ещё раз подчеркнул на этой встрече необходимость формирования инклюзивного правительства и добавил, что это может стать основой для признания афганского правительства международным сообществом.

Коми не сказал, будут ли приглашены талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встречу, которая должна состояться в Иране.

Следует отметить, что представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был приглашён на московскую встречу.

На встрече присутствовали представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции.