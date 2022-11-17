Вашингтон, 17 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Дипломат из страны НАТО предупредил Киев о разрушении доверия альянса после инцидента с падением ракеты в Польше, сообщает Financial Times.

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Отмечается, что 16 ноября «вспыхнули разногласия между Киевом и его западными союзниками по поводу того, кто запустил ракету».

По словам неназванного дипломата одной из стран НАТО, «это становится смешным», что Киев «разрушает доверие» западных стран к нему. Он уточнил, что «никто не обвиняет Киев, но он откровенно обманывает».

«Это более разрушительно, чем ракета», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Зеленский, несмотря на заявления польского лидера Анджея Дуды и генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ракеты были выпущены с большой долей вероятности ВСУ, указал на то, что он сомневается в этом. Он, напротив, подчеркнул, что упавшие поблизости от границы Польши и территории бывшей УССР ракеты, из-за которых погибли двое человек, были российскими.

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