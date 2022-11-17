Симферополь, 17 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Имена жителей Крыма, погибших при исполнении долга во время специальной военной операции, присвоят нескольким улицам в Симферополе. Вопрос 17 ноября рассмотрели в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Так, предлагается улицам в микрорайоне Петровские высоты присвоить имена защитников Отечества Максима Дзюбина и Виктора Гудкова. В микрорайоне Залесье могут появиться улицы Владислава Дорохина и Максима Старовойтова, улицы Волонтеров и Добровольцев появятся в садовом товариществе «Энергетик».

В Каменском массиве одна из улиц будет носить название Героев Десантников.

Соответствующее предложение внесено профильной муниципальной комиссией на рассмотрение Симферопольского городского совета, который и должен принять окончательное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одна из улиц Симферополя может получить имя Кирилла Стремоусова — погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области.